ФАДН направило в новые регионы РФ более 800 тонн гуманитарной помощи с начала СВО

Как сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева, следующий выезд гуманитарных конвоев состоится в середине ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России и Дом народов России с начала специальной военной операции направили в новые субъекты РФ 800 тонн гуманитарной помощи в рамках акции "Народы вместе - сквозь года". Следующий выезд запланирован на середину ноября, сообщила ТАСС директор Дома народов России Анна Полежаева.

"В рамках культурно-гуманитарной акции "Народы вместе - сквозь года" было реализовано шесть выездов, жителям новых субъектов РФ доставлено 800 тонн гуманитарной помощи. Команда акции посетила в октябре Донецк, Луганск, Херсон, Волноваху, Лисичанск и другие регионы. Следующий гуманитарный выезд планируется в середине ноября, эти выезды всегда сопровождаются встречами, в том числе с теми, с кем мы планируем работать по реализации проектов, когда ситуация по безопасности в новых регионах стабилизируется", - сказала Полежаева.

Она уточнила, что в состав грузов входят продукты первой необходимости, медикаменты, одежда и обувь, детские товары, а также современная амуниция и средства защиты для нужд силовых подразделений. Гуманитарные конвои отправляются на территории ДНР и ЛНР, а затем централизованно следуют по маршруту гуманитарной акции.

"С каждым выездом команда акции укрепляется новыми партнерами. Большую ресурсную помощь проекту оказывают национально-культурные автономии и этнокультурные организации Волгоградской области, в частности хотелось бы выделить Волгоградский дом дружбы, а также афганскую национально-культурную автономию", - отметила Полежаева.