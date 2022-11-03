В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Ночью температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от нуля до 2 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.