В медучреждениях Алтая впервые появятся кабинеты для пациентов с высоким холестерином

Как считают в местном департаменте здравоохранения, это поможет снизить смертность в регионе

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Кабинеты для наблюдения пациентов с высоким уровнем холестерина впервые появятся в учреждениях здравоохранения Алтайского края в 2023 году, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Контроль за такими пациентами позволит снизить риск возникновения и развития атеросклеротических заболеваний на фоне увеличения заболеваемости.

"Болезни системы кровообращения остаются лидирующей причиной смерти как в России, так и в Алтайском крае. В 2022 году заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями несколько увеличилась. <…> В 2023 году планируется открытие кабинетов для пациентов с высоким уровнем холестерина и его фракций. Это состояние при отсутствии контроля приводит к ускоренному развитию атеросклеротических заболеваний - инсультам, инфарктам, внезапной смерти. По предварительным данным таких пациентов в крае 39 тыс. человек", - сказал министр.

Он уточнил, что их необходимо выявлять, наблюдать, правильно лечить для предупреждения преждевременной заболеваемости и смертности. Такие кабинеты наблюдения уже есть в регионе для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а также для пациентов с нарушениями ритма.

По словам Попова, медики связывают динамику заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями с увеличением выявляемости ввиду того, что пандемия отступила и медработники смогли заняться диспансеризацией.

"В 2023 году мы также планируем активизировать работу по амбулаторной реабилитация кардиологических пациентов - тех, кто перенес инфаркты, инсульты, операции на сердце. Пациенту подбирается определенная реабилитационная программа, включающая физические тренировки с инструктором ЛФК, психологические тренинги, контроль врачом с коррекцией доз препаратов. С 2023 года расширится "кардиопакет" - с 23 препаратов до 31 - для предотвращения повторных событий. Продолжительность выдачи "кардиопакета" увеличится до двух лет", - подчеркнул Попов.

Задачей такой работы, по данным министра, является снижением смертности. Так, в регионе стоит задача достигнуть показателя ожидаемой продолжительности жизни до 69,6 лет. В прошлом году этот показатель составил 68,6 лет.