В Госдуме предложили увеличить на 30% лимит по налоговому вычету при покупке жилья

Депутаты также рассмотрят инициативу о повышении на 25% лимита по налоговому вычету по уплате ипотеки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о повышении на 30% лимита по налоговому вычету при покупке жилья и на 25% - по уплате ипотеки. Кроме того, инициативой предлагается предоставить возможность гражданам получать такой вычет неограниченное количество раз.

Как отмечают авторы законопроекта, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, в настоящее время имущественный налоговый вычет "предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, не превышающем 2 млн рублей, а также в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита), но не более 3 млн рублей".

"Таким образом, сумма налогового вычета при покупке недвижимости не может быть больше 260 тыс. рублей, даже если стоимость жилья больше 2 млн рублей, а для уплаченных процентов по ипотеке - не более 390 тыс. рублей, даже если гражданин уплатил большую сумму процентов по ипотеке", - указывают авторы инициативы. Кроме того, законом установлено, что такой налоговый вычет предоставляется гражданину только один раз в жизни.

Как отмечает в беседе с ТАСС один из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, размер налогового вычета на приобретение жилья был установлен в 2013 году, при этом стоимость жилья на российском рынке недвижимости во всех регионах растет высокими темпами. "Размер налогового вычета существенно несопоставим с рыночной стоимостью жилья и практически не является эффективной материальной мерой поддержки граждан для своевременного погашения ипотеки и покупки подходящей недвижимости", - отмечается в пояснительной записке.

В этой связи законопроектом "предлагается увеличить имущественный налоговый вычет, предусмотренный в связи с расходами граждан на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилья, с 2 до 3 млн рублей, а также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 млн рублей".

Помимо того, инициативой предлагается "разрешить налогоплательщикам получать налоговый вычет за каждый приобретенный объект недвижимости в размере, не превышающем 3 млн рублей за каждый объект имущества, а не один раз в жизни". "Аналогичное изменение предлагается в части получения налогоплательщиками налогового вычета за уплату процентов в соответствии с договором займа (кредита) в размере не более 4 млн рублей за каждый объект имущества", - говорится в пояснительных материалах.