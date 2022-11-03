На организацию безопасности в Подмосковье в 2023 году планируют направить 13 млрд рублей

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов отметил, что финансирование останется примерно на том же уровне, что и в 2022 году: оно составляет порядка 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Порядка 13 млрд рублей планируют предусмотреть в бюджете Московской области на 2023 на реализацию программы "Безопасность Подмосковья". Финансирование останется примерно на том же уровне, что и в 2022 году, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

"На реализацию государственной программы "Безопасность Подмосковья" в 2023 году в проекте бюджета Московской области предусмотрено почти 13 млрд рублей. В целом финансирование остается практически на уровне текущего года - в 2022 году оно составляет порядка 12,5 млрд рублей. Существенных увеличений финансирования не планируется", - сказал Баранов.

Он отметил, что одним из основных направлений является подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений", на которую будет выделено более 3 млрд рублей. Кроме того, на мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, как и в 2022 году, планируется предусмотреть около 1,5 млрд рублей.

Баранов рассказал, что финансирование системы "Безопасный регион" составит порядка 1 млрд рублей. "Система объединяет тысячи камер, размещенных в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Информацию с записывающих устройств используют для обеспечения общественной безопасности. Программа позволяет заметно снизить количество преступлений", - добавил Баранов.