В Севастополе два спасаемых дельфина прибились к берегу

Еще двух специалисты рассчитывают найти по сигналу чипов

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. В Севастополе два из четырех спасаемых дельфинов, выброшенных владельцем дельфинария в море, подошли к берегу, сообщила в четверг в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Двое из них прибились к берегу, наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные, это облегчит поиск среди их морских собратьев", - написала она.

Глава Росприроднадзора уточнила, что на месте работают специалисты ведомства, привлекли тренера дельфинария из Коктебеля.

"Ситуация дикая. Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", - отметила Радионова.

Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора, выброшены четыре животных, более 10 лет содержавшиеся в неволе.