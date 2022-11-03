3 ноября, 05:13,
обновлено 3 ноября, 05:36

В Севастополе два спасаемых дельфина прибились к берегу

Еще двух специалисты рассчитывают найти по сигналу чипов

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. В Севастополе два из четырех спасаемых дельфинов, выброшенных владельцем дельфинария в море, подошли к берегу, сообщила в четверг в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"Двое из них прибились к берегу, наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные, это облегчит поиск среди их морских собратьев", - написала она.

Глава Росприроднадзора уточнила, что на месте работают специалисты ведомства, привлекли тренера дельфинария из Коктебеля.

"Ситуация дикая. Предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску", - отметила Радионова.

Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора, выброшены четыре животных, более 10 лет содержавшиеся в неволе. 

Теги:
РоссияСевастопольРадионова, Светлана Геннадьевна
© Информационное агентство ТАСС
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