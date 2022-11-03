3 ноября, 06:00

Власти Алтая заявили, что все мобилизованные жители региона получили выплаты

Размер единовременной выплаты в республике составил 100 тыс. рублей

ТАСС, 3 ноября. Единовременные региональные выплаты получили все военнослужащие Республики Алтай, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"На уровне региона были утверждены единовременные выплаты мобилизованным гражданам в размере 100 тыс. рублей. На сегодняшний день эту региональную выплату из республиканского бюджета получили все мобилизованные из Республики Алтай жители", - сказал Максимов по итогам заседания единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизуемых, добровольцев и членов их семей.

Собеседник агентства уточнил, что за семьей каждого мобилизованного закреплены сотрудники служб социальной поддержки.

7 октября власти региона сообщили об укомплектовании подразделения в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие были отправлены из региона 22-23 октября. 

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© Информационное агентство ТАСС
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