Власти Алтая заявили, что все мобилизованные жители региона получили выплаты

Размер единовременной выплаты в республике составил 100 тыс. рублей

ТАСС, 3 ноября. Единовременные региональные выплаты получили все военнослужащие Республики Алтай, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"На уровне региона были утверждены единовременные выплаты мобилизованным гражданам в размере 100 тыс. рублей. На сегодняшний день эту региональную выплату из республиканского бюджета получили все мобилизованные из Республики Алтай жители", - сказал Максимов по итогам заседания единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизуемых, добровольцев и членов их семей.

Собеседник агентства уточнил, что за семьей каждого мобилизованного закреплены сотрудники служб социальной поддержки.

7 октября власти региона сообщили об укомплектовании подразделения в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие были отправлены из региона 22-23 октября.