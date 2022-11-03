Две многодетные семьи из Приморья приобрели для участников СВО бронированный автомобиль

Машину передали губернатору региона Олегу Кожемяко для дальнейшей транспортировки в зону боевых действий

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Семья Ковальчук, воспитывающая пятерых детей и семья Дорониных, у которых трое детей, живущие во Владивостоке, приобрели для участников специальной военной операции бронированный автомобиль. Об этом в четверг сообщает пресс-служба городской администрации.

"Семьи Ковальчук и Дорониных из Владивостока приобрели для участников специальной военной операции бронированный автомобиль. Машина передана губернатору региона Олегу Кожемяко для дальнейшей транспортировки в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Максим Ковальчук отметил, что Россия практически в одиночку ведет борьбу с нацизмом, и для приближения мира важна помощь каждого жителя страны. "Мы с друзьями - еще одной многодетной семьей Дорониных, решили приобрести в помощь нашим воинам этот бронеавтомобиль. Надеемся, он окажет им посильную помощь", - сказал глава многодетной семьи.

Наталья Ковальчук призналась, что они и раньше посильно помогали участникам спецоперации и их семьям. "Своим примером хотим показать, что помогать надо. И если этот автомобиль спасет хоть одну жизнь, мы будем знать, что все не зря. А цель у нас одна - чтобы быстрее наступил мир", - сказала она.

Пикап Mitsubishi L200 является полностью бронированным. По словам Ковальчуков, машина 2009 года выпуска находится в отличном техническом состоянии и подготовлена для езды по бездорожью. Дополнительно к автомобилю приобретен комплект так называемой грязевой резины, в комплекте есть лебедка и шноркель - впускная труба автомобильного двигателя, выведенная на уровень крыши автомобиля.