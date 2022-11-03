На основной автомобильной трассе Сахалина в эксплуатацию ввели более 30 км дороги

Полностью завершить работы на автотрассе планируется в 2024 году

ТАСС, 3 ноября. Асфальтированный участок рекордной протяженностью 32 км построили между Ногликами и Охой на трассе "Южно-Сахалинск - Оха" за счет федерального бюджета. Планируется, что полностью асфальтированную трассу между населенными пунктами построят в 2024 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Новый асфальтированный участок рекордной протяженностью 32 км появился между Ногликами и селом Арги-Паги. Его строительство велось за счет федеральных средств. Полностью в асфальт дорогу между Ногликами и Охой закатают в 2024 году. Начать реализацию масштабного проекта по развитию дорожной инфраструктуры Сахалинской области позволило приятие решения о передачи трассы в федеральную собственность, с инициативой которого выступили островные власти", - говорится в сообщении.

Трасса Южно-Сахалинск - Оха является главной автомобильной артерией острова. Она связывает практически все районы с областным центром и главными морскими портами области - Холмском и Корсаковым. Основной объем грузов с юга на север идет именно по этой дороге. В 2023 году на севере Сахалина планируется заасфальтировать 86 км дороги.