Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Он отбыл назначенный срок

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), осужденный на один год и два месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, отбыл назначенное ему наказание и вышел из ФКУ ИК-2 в Покрове, сообщили в четверг ТАСС в пенитенциарной системе.

"Осужденный Биль покинул сегодня исправительную колонию в Покрове, отбыв назначенный ему срок", - сказал собеседник агентства.

Адвокат блогера Александр Никитин подтвердил ТАСС данную информацию, но отказался от комментариев.

Пресненский суд Москвы 21 марта приговорил Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима и лишил его права управления транспортным средством на три года. Он был взят под стражу в зале суда.

1 апреля 2021 года блогер, двигаясь с превышением скорости на "Ауди" по Новинскому бульвару, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, водитель Volkswagen - сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. Бил полностью признал вину, примирился с потерпевшей и погасил весь ущерб.

Блогер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Пресненский суд по первому приговору назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, после чего надзорное ведомство подало кассационную жалобу. Второй кассационный суд в декабре прошлого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.