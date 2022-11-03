В севастопольском дельфинарии, из которого выпустили дельфинов, ранее выявляли нарушения

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, в учреждении отсутствовали сопроводительные документы на корма для животных

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводила проверку и выявляла нарушения в дельфинарии Flipper в Севастополе, владелец которого в среду выпустил четырех дельфинов в море. В частности, отсутствовали сопроводительные документы на корма для животных, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ранее на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора, выброшены четыре животных, более 10 лет содержавшихся в неволе.

"В настоящее время установлено, что животные, включенные в Красную книгу РФ, были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария Flipper и директором ООО "Биологическая станция". Ранее природоохранной прокуратурой уже проводилась проверка законности деятельности данного дельфинария. Выявлены нарушения, касающиеся отсутствия необходимых сопроводительных документов на корма для животных. Прокурором руководителю дельфинария внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены", - сказали в прокуратуре.

Уточняется, что дельфины, два самца и две самки были взяты дельфинарием в аренду у "Биологической станции". По словам директора, животные принадлежат ему с 2012 года.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По итогам всех проверочных мероприятий будет дана оценка действиям по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), административного правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ ("Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных").