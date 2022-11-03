В Уфе на набережной открыли стелу "Город трудовой доблести"

Ее высота составила 20 м

ТАСС, 3 ноября. В Уфе на набережной реки Белая открыли стелу "Город трудовой доблести", сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

"Открывая стелу "Уфа - Город трудовой доблести", мы еще раз отдаем дань уважения тому вкладу, который внесла наша столица в Великую Победу. Стела увековечила трудовой подвиг наших жителей в годы Великой Отечественной войны", - написал Хабиров, напомнив, что в Уфе собирали двигатели, производили топливо для самолетов и танков, моторное масло, аппаратуру для связи. В город эвакуировали более 40 промышленных предприятий.

Новый памятник появился на набережной реки Белой. Глава республики отметил, что место для стелы выбрали совместно с жителями. "Стелу хорошо видно при въезде в город, и она дополняет архитектурный ансамбль парковой зоны набережной", - написал Хабиров.

Стелу изготовили из башкирского гранита и закаленного матового стекла, ее высота составляет 20 м. Бронзовые барельефы воссоздают исторические образы по фотографиям из Музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Башкортостана.

Звание "Город трудовой доблести" присвоили Уфе указом президента России Владимира Путина в 2020 году. Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.