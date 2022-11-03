Самарские власти запустят цифровую платформу для соцпаспортов военнослужащих

Сейчас система проходит тестирование, вскоре ее запустят

САМАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Самарской области создали цифровую платформу социального паспорта для жителей, призванных на военную службу, сообщили в правительстве Самарской области.

"Для обеспечения еще более оперативного сбора информации о мерах поддержки для семей граждан, призванных на военную службу, и контроля их исполнения в Самарской области была разработана цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего. Система позволит не только отслеживать уже получаемые семьями меры поддержки, но и оперативно реагировать на новые обращения. О разработке системы Дмитрий Азаров доложил заместителю Председателя Правительства России [Дмитрию Чернышенко]", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Система тестируется, а затем ее запустят в Самарской области. Власти подчеркивают, что платформа будет дополнять, а не заменять живое общение с семьями военнослужащих. "Поддержка наших воинов и всемерная помощь их семьям - одна из первоочередных задач региональной управленческой команды. <…> Такая помощь и поддержка должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране, еще до объявления частичной мобилизации, начали работу по созданию социальных паспортов семей защитников, сегодня эта работа охватывает все категории военнослужащих", - цитирует пресс-служба Азарова.

Социальные паспорта позволяют выявить потребности и проблемы каждой семьи. Затем ответственные ведомства помогают решать эти проблемы, например, вопросы оказания медпомощи, устройства в школу или детсад и другие. Власти рассчитывают, что цифровая платформа позволит более оперативно оказать помощь и лучшее проконтролировать ее исполнение.

Также для оперативной отработки обращений по частичной мобилизации на территории региона организовали горячую линию - 122. С 24 сентября обработали более 23,5 тыс. звонков, которые касались предоставления льгот семьям военнослужащих, кредитных каникул, порядка переоформления ИП и других. "В Самарской области кол-центры горячей линии 122 работают без сбоев, субъект укладывается в нормативы по времени дозвона. Благодарю за четко выстроенную работу. Сейчас необходимо сосредоточиться на информировании и предоставлении мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям, выстроить качественную обратную связь с гражданами", - отметил Чернышенко.