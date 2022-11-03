Выпущенных в Севастополе дельфинов будут искать с помощью гидрофона

Ветеринар-тренер Карадагской научной станции Дарья Цветкова отметила, что прибор позволяет различать голоса дельфинов, в том числе выпущенных

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Искать дельфинов, которые были выпущены в море в Севастополе, будут с помощью гидрофона - прибора, позволяющего различать голоса дельфинов. Причем голоса выпущенных животных записаны, сообщила ТАСС ветеринар-тренер Карадагской научной станции Дарья Цветкова.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора, выброшены четыре животных, более 10 лет содержавшихся в неволе.

"Мы на лодке обходим каждую бухту города, осматриваем береговую линию, никого еще не нашли. К нам привезли оборудование, но мы его еще не забрали. Это гидрофон, который улавливает звуки животных под водой. Звуки наших животных уже записывались, поэтому мы можем их идентифицировать при помощи гидрофона", - сказала Цветкова.

Гидрофон опускается под воду и в радиусе трех километров он может улавливать звуки животных, сигналы, которые они передают друг другу. Оборудование привезли с Карадагской станции, сотрудники которой ищут дельфинов.

Также старший научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Агафонов рассказал ТАСС, что была предварительная договоренность с собственником дельфинария. "Некоторое время назад к нам поступила информация, что дельфинов собираются выпускать. Мы занимаемся изучением дельфинов в естественных условиях и хотели помочь их адаптировать. Но не успели - пришла новость, что их выпустили", - добавил Агафонов.