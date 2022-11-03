В Совфеде наградили за мужество детей-героев

Наград удостоились и дети из новых регионов России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения детей в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" прошла в Совете Федерации в Москве в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Мы чествуем наших юных граждан, совершивших героические поступки. Тех, кто в трудную минуту не растерялся, не испугался, не струсил и первым бросился оказывать помощь людям, оказавшимся в беде. Ребята, спасибо вам огромное за вашу храбрость, смелость, за ваше милосердие, за ваше неравнодушие", - открыла церемонию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Церемония проходит в девятый раз. Ее инициатором стал сооснователь МЧС РФ и Герой России Юрий Воробьев. Ежегодно в стенах Совета Федерации награждают детей, совершивших героические поступки.

"Дорогие ребята, вы оказались здесь неслучайно, вы по-взрослому совершили поступки и протянули руку помощи нуждающемуся в помощи. Спасибо вам, вы настоящие герои", - отметил в свою очередь первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Всего в этом году наград удостоился 21 ребенок. Самый юный из лауреатов - девятилетний Ваня Антропов из Оренбургской области. Он гулял на детской площадке и увидел, как в бетонный колодец упал другой ребенок. Иван бросился ему на помощь и вытащил из ловушки с водой. Другой случай произошел с 13-летним Сергеем Пищенко из Карелии. Он с друзьями прыгал с качелей в реку. Один из мальчиков ударился и упал в воду. Сергей вытащил его и откачал. "У меня испуг был, шок, <...> но знал, что еще не поздно его спасти", - рассказал Сергей.

"Мы получили 154 предоставления из 54 субъектов РФ. Конечно, мы, к сожалению, не смогли всех ребят пригласить в Москву. Но я попросила сенаторов, чтобы такие же торжественные церемонии были организованы в регионах, на территориях, где вы проживаете, чтобы как можно больше людей узнали о подвигах наших юных граждан", - сказала спикер Совфеда на IX торжественной церемонии награждения детей и подростков.

Награжденные из новых регионов РФ

Матвиенко отметила, что в этом году наград удостоились и дети из новых регионов России. Так, медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" был награжден 16-летний Артур Мирошниченко. Он на руках вынес из горящей квартиры свою младшую сестру и любимую собаку после взрыва дома. Произошло это в марте 2022 года в городе Угледаре Донецкой Народной Республики. По рассказам матери мальчика, семья была вынуждена провести в подвале разрушенного дома три месяца.

Также среди награжденных был 14-летний Илья Семенов из Луганской Народной Республики, оказавший помощь другу, который подорвался на противопехотной украинской мине.