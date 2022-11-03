Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме по заявлению Чемезова

По словам журналиста, обыск проходит по статье о клевете

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск.

"В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова (глава Ростеха - прим. ТАСС), статья - "Клевета", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.

Журналист считает, что эти следственные действия связаны с делом в отношении коммерческого директора Ксении Собчак и ранее проведенным обыском в ее доме. "Пьеса называется "Ксения Собчак, акт второй. Не получилось с Собчак - заходят с Караулова", - написал Караулов. Он также сообщил, что обыск сопровождается попыткой "вырезать болгаркой ворота" и другими силовыми действиями. При этом журналист отметил, что сейчас находится на обследовании, а все телефоны в доме не отвечают.

В правоохранительных органах подтвердили ТАСС проведение обыска. "В настоящее время в доме журналиста Андрея Караулова обыск. Работают сотрудники столичного МВД", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ).