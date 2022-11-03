Журналист Караулов сообщил, что находится на лечении за рубежом, но намерен вернуться

У него дома проходит обыск

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Журналист Андрей Караулов, у которого дома проходит обыск, находится на лечении за рубежом, но намерен вернуться в Россию и разобраться в ситуации. Об этом он в четверг сообщил ТАСС.

"Узнал не я, а жена, мне позвонили из дома. Я сам сейчас нахожусь в больнице. Пришли в полдесятого утра с собаками, с автоматчиками, попытались болгаркой вырезать забор зачем-то", - сказал он.

Караулов считает, что причиной обысков стало заявление главы Ростеха Сергея Чемезова. Вопросы к нему могли возникнуть из-за интервью Максиму Шевченко, добавил журналист. "Я дал ему интервью, а он его распространил, все это еще в мае этого года. И теперь я клеветник, а Шевченко распространитель клеветы. У меня раньше был статус свидетеля, сейчас - я не знаю", - сказал Караулов.

"Когда врачи определят, что они будут делать со мной или не будут, вернусь в Россию и буду расставлять все точки над "и". Я не боюсь, никаких преступлений я не совершал", - добавил он.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что столичная полиция проводит обыски в доме у Караулова в Подмосковье. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.