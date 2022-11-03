Собянин и Хуснуллин обсудили помощь приграничным регионам и восстановление инфраструктуры

В частности, были рассмотрены вопросы реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили помощь приграничным регионам и восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по координации деятельности, осуществляемой при введении различных уровней реагирования, и президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на заседании обсуждались вопросы оказания мер финансовой поддержки приграничным регионам по восстановлению социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий, а также выполнения иных поручений, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757. Также были рассмотрены вопросы реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, включая утверждение комплексной программы "Строительство", запуск программ модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья, сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла.

25 октября президент России Владимир Путин поручил министерству финансов вместе с комиссией Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина "определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условиях особо нуждаются".