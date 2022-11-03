Аналитики составили рейтинг "тревожности" российских городов

В тройку лидеров вошли Курск, Вологда и Мурманск

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Аналитики сервиса "Профи" составили так называемый рейтинг тревожности городов и субъектов. Первое место занял Курск, второе - Вологда, а на третьем расположился Мурманск. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи".

"У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99%), у вологжан - в 1,9 раза (+86%), у мурманчан и якутян - в 1,8 раза (+79% и +76% соответственно)", - говорится в релизе по итогам исследования.

В Ростове-на-Дону и в Республике Чувашия, которые занимают пятое и шестое места, отмечается рост на 64% и 61% соответственно.

Чуть меньше выросла потребность в такого рода услугах в Костроме, занявшей седьмое место. За девять месяцев текущего года там был зафиксирован рост на 52%. Местами в России, где спрос на услуги психологов вырос менее чем на 50%, стали Тамбов (44%), Псков (41%) и Камчатский край (39%) - они замыкают десятку лидеров рейтинга.

Между тем, отмечают аналитики, в среднем по стране востребованность психологов выросла на 11%.

Исследовании проводилось с 1 января по 30 сентября 2022 года.