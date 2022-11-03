В Киеве заявили о введении аварийных отключений электричества в левобережных районах

Это нужно, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах, сообщили в энергетической компании

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Аварийные отключения энергоснабжения вводят в левобережных районах Киева. Об этом в четверг сообщила украинская компания YASNO, которая является одним из крупных поставщиков электроэнергии в стране.

"По указаниям "Укрэнерго" на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Компания YASNO занимается поставкой электроэнергии, газа и решений в сфере энергетики на Украине. По данным предприятия, она обслуживает около 3,5 млн клиентов.

В ночь на четверг ограничения в электроснабжении введены для всех потребителей Днепропетровской, Кировоградской и занятой украинскими войсками части Запорожской области. В среду компания "Укрэнерго" сообщала об отказе от введенного ранее графика плановых почасовых отключений электроэнергии и предупредила о возможности аварийных отключений в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны.