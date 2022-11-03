Россия получила уведомление от Украины о прекращении соглашения об образовании

Как сообщила замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова, бумага о денонсации не означает прекращения соглашения, оно будет действовать до истечения своего срока

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия получила письменное уведомление от Украины о намерении денонсировать соглашение об образовании, сказала замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова.

"Да, такую бумагу мы уже получили", - сказала Бочарова.

По ее словам, Минобрнауки РФ уже на нее отреагировало. "Есть процедура прекращения соглашения, она прописана в нем. Получение бумаги о денонсации не означает прекращения с момента ее получения. Поэтому да, такой документ имеется", - добавила она.

Бочарова отметила, что по истечении установленного времени соглашение прекратит свое действие. "Это означает, что если есть граждане Украины, которые получили у нас образование, то они свое образование должны будут подтверждать по другой процедуре", - сказала она. Соглашение, по ее словам, позволяло признавать его автоматически. Замминистра добавила, что ничего катастрофического в этом плане не произошло.

"Ни из одной страны таких уведомлений мы [больше] не получали. По крайней мере, за последний год. У нас 73 соглашения, и все они действуют", - отметила Бочарова.

О соглашении

В марте кабмин Украины принял решение о денонсации соглашений с Россией в области образования и науки, в том числе о сотрудничестве в данной сфере и взаимном признании дипломов и ученых званий.

Как уточняли в Минобрнауки РФ ранее, соглашение продолжает действовать в период до получения МИД России официального письменного уведомления о денонсации и в течение 6 месяцев с даты его получения.