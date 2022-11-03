Мединский предложил воспитывать российскую молодежь на примере героев СВО

Председатель Российского военно-исторического общества призвал уделять больше внимания популяризации героических действий и подвигов участников специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский призвал уделять больше внимания популяризации, особенно в среде молодежи, героических действий и подвигов участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе, чаще проводить мероприятия с участием героев СВО. Такое мнение он высказал в четверг журналистам во время просветительского марафона "Знание о героях".

"Первое время "недообращали" внимание на личный, человеческий фактор, а ведь герой рядом с тобой - это колоссальный мотивационный пример [для молодежи]", - сказал Мединский.

Помощник президента отметил массовый героизм российских военнослужащих и гражданского персонала в зоне проведения специальной военной операции, который, по его словам, аналогичен подвигам во время Великой Отечественной войны.

"Подлинные герои, если мы ведем речь о военной операции, это те, кто рискует жизнью, здоровьем, комфортом. Это и те, кто на передовой, и те, кто обеспечивает их труд, и врачи, которые рядом с ними, и служба обеспечения, и <...> многие гражданские служащие, и волонтеры, которые находятся там, где падают ракеты, где бомбежка", - добавил Мединский.

Российское общество "Знание" запустило 3 ноября просветительский проект о героях современной России, в том числе участниках СВО. Проект включает десятичасовой марафон "Знание о героях", презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года, сообщили ранее в пресс-службе организации.

© Андрей Карташов/ ТАСС

Просветительский марафон "Знание о героях" приурочен ко Дню народного единства, он проходит 3 ноября на двух площадках - в Москве и в Саранске. По словам генерального директора общества "Знание" Максима Древаля, школьники и студенты узнают много интересного о подвигах сегодняшних дней, получат впечатления от встреч с героями нашего времени. В основу проекта положены реальные истории участников СВО и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений.