В Ростовской области планируют создать ресурсный центр по межнациональным отношениям

Реализовать проект могут уже в 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Ресурсный центр по межнациональным отношениям планируют создать в 2023 году в Ростовской области при грантовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений. Об этом сообщила в четверг руководитель автономной некоммерческой организации "Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области" Ирина Поркшеян в ходе консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области.

"Разрабатываются предложения по усовершенствованию конкурсных процедур [на получение грантовой поддержки]. <…> Важной задачей по развитию некоммерческого сектора региона является расширение сети профильных ресурсных центров некоммерческого сектора на территории Ростовской области. В 2023 году запланировано новое направление конкурса, предусматривающее возможность открытия таких ресурсных центров. В настоящее время прорабатываются вопросы появления ресурсного центра, в том числе и по межнациональным отношениям и межэтническому взаимодействию. Этот центр, возможно, появится в следующем году", - сказала Поркшеян, добавив, что задачами новых центров будут создание реестра некоммерческих организаций, консультирование, методическая поддержка и проведение профильных мероприятий.

Как отметил в ходе совета первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, при организации проведения конкурсных процедур на получение грантовой поддержки необходимо исключать отказы участникам по формальному признаку - при допущении ими ошибок в заполнении документов. "Отказы по формальному признаку должны уменьшаться. Мы будем это отслеживать. Их нужно свести к нулю", - сказал Гуськов.

Консультативный совет по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области открыл серию мероприятий в рамках "Конгресса народов Дона", который ежегодно проводится в Ростовской области. В регионе проживают представители более 150 национальностей, которые демонстрируют единение в решении общественно-политических, национальных и культурных вопросов, отметил Гуськов.

Гуськов призвал всех участников совета оказать поддержку новым территориям России, совместно отправить гуманитарную колонну от этнокультурных организаций Ростовской области, а также развивать связи с новыми субъектами России, которым предстоит процесс интеграции. "Это будет проходить сложнее, чем с Крымом, поскольку там идут еще боевые действия, часть людей эвакуированы со своих территорий. Здесь очень важно, чтобы мы оказали необходимую помощь. На уровне общественных организаций необходимо налаживать связи с этими территориями, культурный обмен, делиться вашим опытом в сфере гармонизации межнациональных отношений", - добавил он.