НКО из ДНР и ЛНР присоединились к конкурсу на гранты президента России 2023 года

Для организаций Херсонской и Запорожской областей разработали программы обучения, чтобы они также могли принять участие в конкурсе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Социально ориентированные некоммерческие организации уже подали заявки на участие в конкурсе президентских грантов 2023 года, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"У нас сейчас на конкурс на 2023 год уже принято 10 615 проектов из 87 регионов страны, то есть у нас присоединились еще Донецкая и Луганская народные республики. Пока еще не успели только Запорожье и Херсон, им еще требуется чуть-чуть, чтобы их некоммерческим организациям научиться. Мы для них отдельные программы обучения сейчас проводим", - сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

Как уточнили в пресс-службе Фонда президентских грантов, некоммерческие организации из Херсонской и Запорожской областей участвуют в партнерских проектах, представленных от юридических лиц из других регионов. Самостоятельных заявок они не подали.

Ранее в пресс-службе Фонда президентских грантов отметили, что популярными грантовыми направлениями на первый конкурс 2023 года у авторов проектов традиционно стали "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" - 2 034 проекта (19,2%), "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - 1 699 проектов (16%), "сохранение исторической памяти" - 1 519 проектов (14,3%).

Итоги конкурса будут подведены в январе 2023 года. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 февраля. Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 134 258 инициатив, 24 345 проектов уже получили поддержку в объеме 51 млрд рублей.