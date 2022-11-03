Чемпиона UFC Ислама Махачева наградили орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан"

Высшей награды республики спортсмен удостоен за заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения

МАХАЧКАЛА, 3 ноября./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил чемпиону UFC Исламу Махачеву орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", передает корреспондент ТАСС.

Высшей награды республики спортсмен удостоен за большие заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.

"В этом обществе настоящих бойцов мы бы хотели вручить Исламу заслуженную награду. Мы все получили удовольствие от этого поединка. Ислама поддерживала вся страна", - сказал глава Дагестана.

В этот же день благодарностью главы Дагестана отмечены тренер школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова Муслим Амирасланов и менеджер Ислама Махачева Ризван Магомедов.