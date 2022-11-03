Школы и детсады Волгограда откроются после коммунальной аварии с 7 ноября

При принятии такого решения учитывались рекомендации Роспотребнадзора

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Школы и детские сады Волгограда, в которых отменили занятия из-за аварии на канализационном коллекторе, возобновят работу с начала следующей недели. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

"Принято решение, что школы и детские сады вернутся к обычному формату работы 7 ноября. Сегодня, в последний день перед выходными, решили не выводить [детей в школы и детские сады]. При принятии такого решения учитывались в том числе и рекомендации РПН [Роспотребнадзора]", - говорится в сообщении.

На этой неделе в части школ и детских садов двух районов Волгограда отменили очные занятия из-за аварии на канализационном коллекторе.

Ранее были возбуждены два уголовных дела по факту коммунальной аварии, которая оставила без воды более 186 тыс. человек и 6 лечебных учреждений в двух районах Волгограда. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, в пределах Ворошиловского и Советского районов с 29 октября введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в ночь на пятницу произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационный коллектор. Ресурсоснабжающая организация на несколько суток приостановила подачу холодной и горячей воды потребителям, были закрыты несколько школ и детских садов в этих районах. В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям заявили, что сточные воды из коллектора попали в Волгу.

По данным мэрии Волгограда, в настоящее время водоснабжение возобновлено. Как уточнили в администрации региона, восстановительные работы на канализационном коллекторе продолжаются круглосуточно.