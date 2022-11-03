На дорогах Свердловской области начали работать 19 пунктов весового контроля

Их оснастили электронными табло

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Автоматические пункты весового и габаритного контроля начали работать на дорогах Свердловской области. Всего в регионе установили 19 пунктов, данные о нарушителях будут передаваться в Центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, сообщил в четверг региональный департамент информационной политики.

"Автоматические пункты весового и габаритного контроля на дорогах Свердловской области, которые ранее работали в тестовом режиме, переведены в рабочий режим эксплуатации. Вся информация о нарушителях передается в Центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения", - говорится в сообщении с уточнением, что в регионе работают 19 АПВГК.

По словам замначальника госучреждения Свердловской области "Управление автомобильных дорог" Олега Мелехова, автомобильные дороги строятся по проектам, при расчетах в них закладываются нормативные нагрузки. "При превышении допустимой нагрузки происходит ускоренное разрушение дорожного покрытия, при этом особенно страдают мосты", - пояснил он.

Для информирования водителей пункты оснастили электронными табло переменной информации. "На всех пунктах весогабаритного контроля установлены табло обратной связи, чтобы водитель видел, что у него есть перегруз, и дальнейшее движение транспортного средства приведет к повторному выставлению административного штрафа", - добавил Мелехов.

Пункты в Свердловской области установили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Ожидается, что автоматические пункты весогабаритного контроля станут действенным инструментом контроля соблюдения весовых требований. Работа АПВГК будет способствовать обеспечению сохранности автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, а также позволить снизить расходы на содержание автодорог в дальнейшем", - добавили в департаменте.

Согласно КоАП РФ, за нарушение превышения допустимых параметров транспортных средств владельцу транспорта грозит штраф от 150 до 500 тыс. рублей.