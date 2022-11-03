Глава ФАДН призвал действовать на опережение в противостоянии новым вызовам нацполитике РФ

По словам Игоря Баринова, сейчас Федеральное агентство по делам национальностей находится на завершающем этапе реализации стратегии госнацполитики, которая была рассчитана до 2025 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Одной из основных задач в сфере государственной национальной политики России в настоящее время является необходимость четко выявлять новые вызовы и действовать на опережение этих угроз. Такое мнение выразил в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов.

"Основные задачи в сфере госнацполитики мы решаем, но в современных условиях этого уже явно недостаточно. Необходимо четко осознавать новые вызовы, стоящие перед нашей страной, действовать на опережение в отношении уже существующих и появляющихся угроз", - сказал он на пленарном заседании Всероссийского форума "Народы России".

Баринов добавил, что на ближайшую перспективу ФАДН ставит перед собой задачу по разработке проектов государственной национальной политики РФ, они призваны урегулировать правоотношения в этой сфере.

"Считаем, что это может быть ключевая задача, чтобы объединить в одном законопроекте разбросанные по разным отраслевым законопроектам нормы, касающиеся реализации государственной национальной политики", - уточнил он.

По словам главы ФАДН, сейчас агентство находится на завершающем этапе реализации стратегии госнацполитики, которая была рассчитана до 2025 года.

"В плане ее реализации мы почти втрое увеличили количество соисполнителей, к традиционным ведомствам социального блока присоединилось министерство силового блока. Соответствующие региональные планы утверждены во всех субъектах РФ, продолжается работа над повышением качества их содержательной части. Уже в следующем году нам предстоит масштабная работа над разработкой стратегии на очередной период, в которой будут учтены современные реалии, существующие и новые вызовы и угрозы в сфере нацполитики", - пояснил руководитель агентства.

Обновление работы автономий

Баринов также отметил, что уже "объективно назрела необходимость" обновления работы национально-культурных автономий, сейчас востребованы новые, креативные, инновационные идеи, проекты, которые способны придать новый импульс их развитию. Один из шагов к этому обновлению - принятие закона, который регламентирует создание и деятельность общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, его подписал 20 октября президент РФ Владимир Путин.

Также глава ФАДН подчеркнул, что одной из основных проблем этнокультурного развития по-прежнему остается языковая проблема. С учетом развития информационных технологий на первое место выходит вопрос представленности языков народов России в киберпространстве.