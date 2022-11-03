Эксперт считает, что в РФ не будет нехватки препаратов для больных ВИЧ

Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что "большинство фирм не прекратили поставки, хотя американские фирмы делают вид, что они ушли из России"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские пациенты с ВИЧ-инфекцией будут обеспечены препаратами даже в случае прекращения поставок зарубежных лекарств из-за антироссийских санкций. Такое мнение в четверг высказал руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"В общем, большинство фирм не прекратили поставки, хотя американские фирмы делают вид, что они ушли из России, но все-таки потихонечку мы переходим на препараты, производство которых локализовано в России. Есть и наши отечественные препараты, поэтому, в принципе, я думаю, даже если совсем нам перестанут поставлять зарубежные лекарства, мы продержимся и с нашими запасами, и нашими производствами", - сказал он на брифинге в "НСН".