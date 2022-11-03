Караулова ограничили в выезде из России из-за неуплаты судебного штрафа

В правоохранительных органах сообщили, что журналист успел покинуть территорию страны после того, как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московские приставы временно ограничили выезд из России журналисту Андрею Караулову, который не оплатил 20 тыс. рублей судебного штрафа за неисполнение решения суда. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, журналист успел покинуть территорию РФ после того, как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете.

"В связи с постановлением отдела судебных приставов по Центральному административному округу ГУ ФССП по Москве от 10 октября 2022 года Караулов Андрей Викторович из-за неисполнения судебного решения был временно ограничен в выезде из РФ из-за долга в размере 20 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в конце сентября 2022 года Караулов был вызван в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, "однако уже в начале октября журналист покинул территорию РФ".

Ранее журналист Андрей Караулов, в доме которого в четверг утром начался обыск, заявил ТАСС, что считает проводившиеся следственные действия связанными с делом в отношении коммерческого директора Ксении Собчак и ранее проведенным обыском в ее доме. Караулов также сообщил, что обыск сопровождается попыткой "вырезать болгаркой ворота" и другими силовыми действиями. По его мнению, обыск начался по заявлению Сергея Чемезова о клевете. При этом журналист отметил, что сейчас находится в больнице на обследовании.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что столичная полиция проводит обыски в доме у Караулова в Подмосковье. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. В подмосковном доме Собчак прошел обыск, сама журналистка уехала из России.