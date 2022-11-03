Москвичей предупредили о мошенниках, которые могут прийти под видом коммунальщиков

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры в длинные выходные дни 4-7 ноября под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации", - сказал он.

Бирюков уточнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения.

"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это - мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.