В Подмосковье планируют разработать антибуллинговую хартию

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова пояснила, что это будет свод актов и алгоритмов действий в случае травли детей в школах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Антибуллинговую хартию, предусматривающую алгоритмы действий при травле детей в школах, планируют разработать в Московской области. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Совсем недавно мы договорились с нашим министерством образования, с министром образования Ильей Бронштейном, что мы разработаем и примем после общественного обсуждения антибуллинговую хартию в Московской области. Такой меморандум о бесконфликтной среде", - сказала Мишонова.

Она пояснила, что это будет свод актов и алгоритмов действий в случае травли детей в школах.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе детского омбудсмена, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье рассчитывает завершить разработку хартии до конца текущего года.

В настоящее время, по словам Мишоновой, в регионе реализуется проект медиации "Бесконфликтная школа", направленный на предотвращение конфликтных ситуаций и травли в школах.