Суд отпустил из СИЗО под запрет определенных действий экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Марина Ракова ранее признала вину

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую по делу об особо крупном мошенничестве, и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий", - сказано в решении суда. Ранее Ракова признала вину.

Также Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве ректору "Шанинки" Сергею Зуеву. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Зуеву меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - сказано в решении суда.