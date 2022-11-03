Рогов считает, что на Запорожье могут быть сотни схронов с оружием, оставленные Украиной

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", Украина вела на территории региона системную работу еще до начала специальной военной операции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики могли заранее оставить сотни схронов с оружием и взрывчаткой в Запорожской области для совершения терактов. Об этом в четверг заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На освобожденной части Запорожской области <...> подобных закладок [с оружием] сотни, даже не десятки. Я лично присутствовал при шести-семи мероприятиях по изъятию [содержимого схронов]", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Рогова, Украина вела на территории региона системную работу. "Очень многие закладки, например, в Мелитополе, Бердянске были сделаны еще до начала специальной военной операции. То есть СВО еще не началась, а стрелковое оружие, растяжки, взрывные устройства, гранаты и так далее уже были заложены", - рассказал он.

Как считает Рогов, украинские власти изначально понимали, что не смогут удержать область. "Они прекрасно знали, что не смогут контролировать Запорожскую область, что мы их оттуда выбьем, поэтому заранее готовили закладки и мины для террористических действий. Мы же прекрасно знаем, что они разминировали свои минные поля около Крыма. Это же делалось не в мирных целях, а именно с целью зайти [на территорию России] и попытаться нанести удар", - пояснил глава движения.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС. По данным Рогова, украинские диверсанты спрятали в одном из тайников на станции более 1 кг взрывчатки.