Метели, снег и первые морозы ожидаются в регионах УрФО 4-6 ноября

Температура воздуха понизится до 20 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Снег, метели, а также первые морозы до -15, -20 градусов ожидаются в регионах Уральского федерального округа с 4 по 6 ноября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 4 ноября] облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1, -6 градусов, днем - +1, -4", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В выходные в регионе похолодает до -10 градусов ночью.

В Челябинской области, где большая часть территории снегом не покрыта, в ближайшие дни ожидаются снегопады, температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла днем до 8 градусов мороза ночью. Отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону сообщило журналистам, что при таких погодных условиях резко снижается коэффициент сцепления шин с проезжей частью при торможении, увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге. По данным синоптиков, в Курганской области, мокрый снег, местами сильный, метель, температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, в субботу возможны сильные порывы ветра до 15 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ночью похолодает до -8 градусов, возможен мокрый снег, порывы ветра до 16 м/с. В Югре в ближайшие три дня туман, заморозки до -15 градусов, небольшие осадки. Холоднее всего будет в Ямало-Ненецком автономном округе, здесь похолодает до -15, -20 градусов в ночные часы, возможен снег.