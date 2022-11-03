Совет по кодификации счел поверхностным законопроект о предоставлении жилья сиротам

Председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект предполагает лишь нормативную фиксацию проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями и не направлен на ее разрешение

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Законопроект Брянской облдумы, уточняющий порядок предоставления жилья сиротам после их совершеннолетия, не способен решить заявленную проблему, в связи с этим Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал данную инициативу. Об этом журналистам заявил в четверг председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Очевидно, ситуация, сложившаяся в сфере предоставления жилых помещений детям-сиротам, требует изменения всей системы правовых, финансовых и организационных мер, направленных на своевременное и в полном объеме обеспечение жилыми помещениями данной категории граждан. Рассматриваемый законопроект предполагает лишь нормативную фиксацию проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями и не направлен на ее разрешение. Таким образом, проект закона не может быть поддержан советом", - сказал депутат на заседании совета.

Законопроект был внесен в Госдуму 27 сентября Брянской областной думой, он предусматривает дополнение закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" положением, согласно которому предоставление жилья детям-сиротам должно осуществляться исходя из "времени возникновения права на обеспечение жилым помещением", то есть в порядке очереди. В настоящее время сироты могут претендовать на получение бесплатного жилья после подачи соответствующего заявления. По мнению совета, подход, предложенный законопроектом, является "поверхностным и никак не решает проблему предоставления жилья детям-сиротам".

"Внесение предлагаемого законопроектом изменения лишь закрепит на законодательном уровне существование очереди, состоящей из детей-сирот, имеющих право получить жилье на безвозмездной основе, что, по сути, является констатацией административного бессилия и уравнивания всех детей-сирот перед лицом неспособности региональных чиновников надлежащим образом исполнять требования закона в части обеспечения конституционного права на жилище граждан, остро нуждающихся в социальной защите", - подчеркнул Крашенинников.