В Челябинске предложили создать воинские мемориальные кладбища

По словам руководителя Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергея Углева, на этих кладбищах при согласии с родственниками можно будет проводить захоронения тех, кто погиб при исполнении воинских обязанностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Представители некоммерческих организаций предложили создать мемориальные кладбища на территории Челябинска, где могли бы проводить захоронения погибших при исполнении воинских обязанностей, а также организовывать патриотические мероприятия для граждан в памятные даты. С такой инициативой выступил в четверг руководитель Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Углев.

В городской черте Челябинска расположено пять крупных кладбищ, на которых возможны новые захоронения. На старых кладбищах города разрешено захоранивать родственников к ранее усопшим, там наблюдается острый дефицит мест для новых захоронений. Действующих воинских кладбищ на территории Челябинска нет.

"Нам сейчас приходится участвовать в государственных воинских похоронах. Это происходит на территории муниципалитета нашего, как правило, на различных кладбищах. Мы выходим с инициативой на губернатора Челябинской области, на главу города Челябинска с инициативой о том, чтобы начинать организовывать воинские мемориальные кладбища", - сказал он на встрече полпреда президента в УрФО Владимира Якушева с гражданскими активистами округа.

По словам Углева, на этих кладбищах при согласии с родственниками можно будет проводить захоронения тех, кто погиб при исполнении воинских обязанностей. "Это были бы те места, куда можно было бы в памятные дни, такие как даты вывода и ввода войск, прийти, помянуть. Ну и в том числе это были бы какие-то воспитательные мероприятия. К сожалению, вопросы патриотического воспитания в последние годы мы здорово упустили", - добавил он.

Якушев отметил, что тема воинских захоронений на сегодняшний день обсуждается, инициативу создания он назвал правильной. Полпред также заверил, что необходимые решения по этому вопросу будут приняты. По итогам общения с активистами он также взял на контроль несколько их предложений, в том числе упрощения пересечения границ новых территорий для иностранных студентов-волонтеров, обучающихся в России, дополнительных налоговых преференций при реализации грантов для жителей новых территорий и другие.