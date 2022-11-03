В Мариуполе под контролем липецких специалистов до конца года завершат капремонт 17 домов

Речь идет, прежде всего, о ремонте крыш, сетей водоснабжения, водоотведения и отопления, усилении несущих конструкций, замены окон

ЛИПЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 17 жилых домов Мариуполя, проводимый под контролем специалистов Фонда капремонта Липецкой области, завершится до конца текущего года. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Игорь Артамонов.

"Работы проходят в 17 домах - там ремонтируют крыши, вставляют окна и двери, меняют системы теплоснабжения. На данный момент в десяти домах отдельные виды работ выполнены, до конца года все будет сделано", - сказал Артамонов.

Речь идет, прежде всего, о ремонте крыш, сетей водоснабжения, водоотведения и отопления, усилении несущих конструкций, замены окон. "На завершающем этапе находится замена окон в 11 домах, ремонт отопления - в семи домах", - заметил Артамонов.

Также, напомнил он, ведется под контролем липецких специалистов и восстановление трех социальных объектов - школы, детского сада и технического лицея. По словам губернатора, сейчас в Мариуполе на объектах трудятся свыше 400 жителей Липецкой области, что в пять раз больше, чем было еще два месяца назад. "Темпы наращиваются за счет строителей из других регионов России, и местных жителей", - заметил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областного правительства напомнили, что регион также продолжает оказывать помощь Володарскому району ДНР и в фокусе внимания там, прежде всего, восстановление и наладка работы котельных, сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, особый акцент делался на подготовке к зиме социальных объектов и жилого фонда.