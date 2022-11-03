Мобилизованные из Тверской области получат выплату до отправки в зону СВО

Размер выплаты составит 150 тыс. рублей

ТВЕРЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Мобилизованные жители Тверской области получат от местных властей подъемное пособие в размере 150 тыс. рублей до отправки на территорию проведения специальной военной операции. Такое решение озвучил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на заседании президиума регионального правительства, сообщила пресс-служба облправительства.

"В Верхневолжье граждане, призванные в Вооруженные силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату до убытия на территорию проведения специальной военной операции. <…> Ранее принималось решение о перечислении выплаты по убытии на территорию проведения СВО", - говорится в сообщении.

Губернатор принял решение о перечислении мобилизованным пособия в размере 150 тыс. рублей до отправки в зону специальной военной операции, исходя из пожеланий самих военнослужащих и членов их семей. Средства перечислят в течение 10 дней. "Региональная единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей производится в беззаявительном порядке на основании сведений о включении мобилизованного в списки личного состава воинской части. Она не облагается налогом и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки", - уточнили в пресс-службе.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.