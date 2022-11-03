"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожской области

Выстраивается новая система, и вся социальная помощь, которая положена гражданам России, будет оказываться каждой семье и в Запорожской области, отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" откроет в Запорожской области три центра для детей, которые будут оснащены всем необходимым для творческих и спортивных занятий, сообщила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова.

"В ближайшее время определим, где они больше всего нужны - Бердянск, Мелитополь. Организация "Здоровое Отечество" поддерживает этот проект, поэтому в ближайшее время мы сюда доставим необходимое оборудование", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба партии в четверг.

"Сейчас выстраивается новая система, и вся социальная помощь, которая положена гражданам России, будет оказываться каждой семье и в Запорожской области", - отметила она.

Ранее "Единая Россия" открыла детские досуговые центры в Луганске, Старобельске, Алчевске и Мариуполе. Спортивные и обучающие занятия в них проводят волонтеры "Молодой гвардии Единой России".