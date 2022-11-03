3 ноября, 13:45

"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожской области

Выстраивается новая система, и вся социальная помощь, которая положена гражданам России, будет оказываться каждой семье и в Запорожской области, отметила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" откроет в Запорожской области три центра для детей, которые будут оснащены всем необходимым для творческих и спортивных занятий, сообщила замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова.

"В ближайшее время определим, где они больше всего нужны - Бердянск, Мелитополь. Организация "Здоровое Отечество" поддерживает этот проект, поэтому в ближайшее время мы сюда доставим необходимое оборудование", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба партии в четверг.

"Сейчас выстраивается новая система, и вся социальная помощь, которая положена гражданам России, будет оказываться каждой семье и в Запорожской области", - отметила она.

Ранее "Единая Россия" открыла детские досуговые центры в Луганске, Старобельске, Алчевске и Мариуполе. Спортивные и обучающие занятия в них проводят волонтеры "Молодой гвардии Единой России". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация