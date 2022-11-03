Возводимую за счет бюджетного кредита школу в Вологде планируют построить раньше срока

Как заявил глава Департамента градостроительства администрации города Анатолий Баранов, работы ведутся с опережением на 10-12%

ТАСС, 3 ноября. Крупную школу на 1 224 места в растущем микрорайоне Бывалово Вологды построят опережающими темпами. Объект начали возводить в апреле 2022 года на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,8 млрд рублей, а также деньги из областного бюджета, школа готова на 40%, сообщила в четверг пресс-служба губернатора области.

"Масштабное строительство школ продолжается на Вологодчине. В рамках национального проекта мы построили восемь школ, из них три появились в Вологде. Для строительства этой школы область привлекла инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,8 млрд рублей и будет рассчитываться в течение 15 лет самостоятельно [полная стоимость объекта - 2,1 млрд рублей]. Микрорайон Бывалово растет, здесь строится несколько крупных объектов - улица Поэта Романова, новая поликлиника, спортивные сооружения, поэтому школа очень востребована. Сроки строительства сжатые, строительство идет опережающими темпами", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По словам руководителя Департамента градостроительства администрации Вологды Анатолия Баранова, строительство идет с опережением графика на 10-12%, на стройке задействовали более 60 человек. За счет аванса подрядчик оперативно закупил материалы, досрочно выполнил монолитные работы и приступил к закрытию теплового контура. В декабре планируется начать отделочные работы. Школу намерены сдать летом 2023 года.

Проектом предусмотрено возведение учебных классов, столовой на 450 мест, двух бассейнов, актового и спортивных залов, на прилегающей территории - физкультурно-спортивной зоны со стадионом, беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками. Планируется, что дети, в том числе и маломобильные, смогут заниматься плаванием с начальных классов. По вечерам бассейны смогут посещать жители микрорайона. В пищеблоке помимо обычного оборудования установят индукционные печи для выпечки, аппарат для изготовления пельменей и печи для приготовления пиццы - год назад по согласованию с учениками эти блюда включили в школьное меню, собственное производство позволит контролировать качество продукта, сообщал ранее мэр Вологды Сергей Воропанов.

В ближайшее время в Вологде начнется строительство еще одной школы в микрорайоне Прилуки на 150 мест. Впервые в регионе объект построят по новой финансовой модели - концессионному соглашению. По словам главы региона, школа в Прилуках будет простроена к 1 сентября 2024 года, "со сдачей этих объектов потребность в местах в быстрорастущих микрорайонах Вологды будет удовлетворена, а количество детей, обучающихся во вторую смену, будет минимальным".

С 2016 года в Вологодской области построено восемь новых школ - в Вологде, в Кирилловском, Вытегорском, Кичменгско-Городецком районах, в Череповце и Соколе.