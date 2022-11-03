В Екатеринбурге открыли мемориальную доску Герою России генерал-майору Шадрину

Памятную табличку установили на стене дома на улице Павла Шаманова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски Герою России генерал-майору Роману Шадрину прошла в Екатеринбурге. Памятную табличку установили на стене дома на улице Павла Шаманова, где жил Шадрин, сообщила пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Герой России генерал-майор запаса Шадрин умер 30 августа 2021 года в больнице после болезни.

"Командующий Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Сергей Бойко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию мемориальной доски Герою России генерал-майору Роману Шадрину, установленной на стене дома по улице Павла Шаманова, в котором он жил", - говорится в сообщении.

По словам командующего Уральским округом Росгвардии, Роман Шадрин является образцом мужества, самоотверженности и профессионализма. "Пусть мемориальная доска, которую мы открываем, станет символом преемственности поколений, уважения к подвигу героя, который верно служил народу и Отечеству", - сказал он на церемонии. Участники мероприятия также возложили к мемориальной доске цветы и почтили память Шадрина минутой молчания.

Роман Шадрин родился в 1967 году, с 1988 года проходил службу в вооруженных силах бывшего СССР и России, участвовал в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Звание Героя России ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны. С 2005 по 2012 год был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после чего был уволен в запас.

В 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 год работал директором городского ЦПКиО. Позже стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Также занимал должность руководителя проектов и общественных представительств организации "Герои Урала".