Волонтеры доставили в детскую больницу Херсона медикаменты и продукты

В медучреждении остаются дети, которым необходимо стационарное лечение и их пока невозможно эвакуировать

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Волонтеры "Единой России" доставили в детскую больницу Херсона медикаменты и продукты. Об этом в четверг говорится в сообщении в официальном Telegram-канале областного Минздрава.

"Волонтеры гуманитарной миссии "Единая Россия" привезли в Херсонскую детскую областную клиническую больницу лекарственные препараты, детское питание, продукты и памперсы", - говорится в сообщении.

В медучреждении остаются дети, которым необходимо стационарное лечение и их пока невозможно эвакуировать. Также в больнице работает часть персонала.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.