В Подмосковье открылся первый маммологический центр

В Люберецкой больнице можно пройти обследование по направлению лечащего врача, а также записаться на прохождение маммографии самостоятельно

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Маммологический центр заработал на базе Люберецкой больницы в Московской области, пройти обследование в центре можно по направлению лечащего врача или самостоятельно. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Люберецкой больнице открылся первый в регионе маммологический центр. В нем женщины могут получить консультацию высококвалифицированных специалистов и пройти комплексное обследование молочных желез. Кроме того, пациенткам при необходимости установят диагноз и назначат терапию", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пройти обследование в маммологическом центре можно по направлению лечащего врача. Также можно записаться на прохождение маммографии самостоятельно. Для этого необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник Московской области. Кроме того, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет. Записаться самостоятельно можно через региональный портал госуслуг или по номеру 122.

"Мы постоянно напоминаем о важности профилактических осмотров. Всем женщинам старше 40 лет необходимо раз в 2 года проходить маммографию для исключения развития патологий. Сегодня в регионе заработал первый маммологический центр. Он оборудован всей необходимой медтехникой, включая маммографы и аппараты УЗИ. Важно, что пройти обследование и получить консультацию в этом центре можно за 1 день. Пациентки там будут наблюдаться на всех этапах лечения", - приводятся в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.