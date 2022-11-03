СМИ: Бразилию просят принять климатический саммит в 2025 году

К избранному президенту Луису Инасиу Луле да Силве обратились участники Бразильского форума НКО и социальных инициатив в области защиты окружающей среды и развития

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 ноября. /ТАСС/. Экологи обратились к избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой принять у себя в стране в 2025 году очередную 30-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает в четверг издание Carta Capital.

"Мы ожидаем, что ваше [будущее] правительство уже сейчас заявит о готовности провести COP-30 в 2025 году, что стало бы политическим обязательством нашего значительного вклада в глобальные усилия по борьбе с климатическим кризисом", - цитирует издание текст документа Бразильского форума НКО и социальных инициатив в области защиты окружающей среды и развития. "Бразилия может и должна восстановить свою лидирующую роль в рамках многостороннего режима климатических изменений", - говорится а документе.

Как напоминает издание, Бразилия должна была провести климатическую конференцию COP-25 в 2019 году, однако пришедший к власти в стране по итогам выборов 2018 года консерватор Жаир Болсонару, известный своим скептическим отношением к глобальной природоохранной повестке, отказался принимать саммит, сославшись на бюджетные проблемы. Избранный в минувшее воскресенье будущий президент Бразилии Лула да Силва уже получил приглашение египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси на предстоящую COP-27 в Шарм-эш-Шейхе. Как ожидается, на мероприятии Лула да Силва объявит имя будущего министра окружающей среды в своем правительстве.