Специалисты из Коми отремонтировали 45 объектов в подшефных Ровеньках

До конца этого года будет введена в эксплуатацию новая модульная станция скорой помощи и модульный компьютерный томограф

СЫКТЫВКАР, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты из Республики Коми отремонтировали 45 социальных объектов в подшефном городе Ровеньки Луганской Народной Республики, это почти в четыре раза больше запланированных 12. До конца этого года будет введена в эксплуатацию новая модульная станция скорой помощи и модульный компьютерный томограф, сообщил журналистам глава Коми Владимир Уйба по итогам поездки в Ровеньки.

"Работы в целом удовлетворили. Изначально было 12 объектов, а закончили мы 45 объектов <…>. Мы это понимали - с 1990-х годов инфраструктура города [не ремонтировалась], а это сети, вода, тепло. Стояла задача обеспечить теплом вовремя и пройти зимний отопительный период без аварий. Потом список стал расширяться, это сделано абсолютно осознанно в полном конструктивном взаимодействии с руководством города и республики. Мы выполнили в три раза больше, чем планировали, выполнили с хорошим качеством, у меня сегодня были единичные замечания", - рассказал Уйба.

В частности, как рассказал глава республики, окна на объектах заменили на современные двухслойные стеклопакеты по северному стандарту, это незамедлительно сказалось на тепловом режиме. При той же температуре теплоносителя во всех учреждениях - в детских садах, школе, больнице и поликлинике - стало тепло. Ряд завершенных работ и не вошел в план, к примеру, заменено устаревшее покрытие татами.

До конца этого года будут выполнены еще два крупных объекта. Планируется сдать новую подстанцию скорой помощи в модульном исполнении, потому что нынешнее здание начала XX века, в котором размещена подстанция, не соответствует современным требованиям и стандартам. Также до конца этого года планируется установить модуль компьютерной томографии на территории стационара, сообщил Уйба.

На совещании с мэром Ровенек Андреем Рубанцовым обсудили план дальнейших работ на 2023-2025 год. Планируется привести в порядок десятки километров дорог, построить новый стадион, потому что реконструкция нынешнего стадиона 1959 года постройки обойдется дороже. План рассчитывают утвердить в ближайшие два-три месяца, возможно, часть расходов возместят из федерального бюджета, сказал Уйба.

Республика Коми и администрация города Ровеньки 25 июня заключили соглашение о сотрудничестве. Планировалось, что на первом этапе специалисты из Коми помогут подготовить город к зиме, наладить работу объектов ЖКХ, детских садов, школ, больниц, инфраструктуры. Как подчеркнул глава Коми, это не одноразовая акция, соглашение долгосрочное.