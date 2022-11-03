Врио главы "Высокоточных комплексов" назначили замглавы Минпромторга Рязанцева

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). Об этом журналистам сообщили в госкорпорации.

"Генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех Александр Денисов покидает свой пост. Решением совета директоров заместитель главы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности руководителя компании", - говорится в распространенном в четверг сообщении.