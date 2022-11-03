Более 3 т продуктов передали семьям мобилизованных в Кисловодске ко Дню народного единства

Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что тем, кто сам ранее не получил, передали "городские проездные", которые дают право бесплатно посещать культурные учреждения города

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Жители Кисловодска в Ставропольском крае поздравили семьи мобилизованных и добровольцев с Днем народного единства. В честь праздника родным военнослужащих развезли три тонны продуктовых наборов и угощений, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Кисловодск объединился, чтобы обеспечить тыл земляков-героев. У нас заработал городской фонд поддержки мобилизованных и их семей "Кисловодск. За наших". Жители города, депутаты, представители национальных общин собрали более трех тонн продуктов. Огромную помощь оказала наша армянская диаспора", - приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Он отметил, что власти и представители диаспоры навестили членов семей военнослужащих, чтобы передать угощения и поздравить с Днем народного единства.

"Тем, кто сам ранее не получил, передали также "городские проездные", которые дают право бесплатно посещать все культурные учреждения города. Из одной из семей, где сегодня побывали, ушли добровольцами два брата. Не перестаем говорить: "Спасибо!" родителям бойцов за то, что воспитали настоящих патриотов, которые встали сейчас на защиту многонационального русского мира", - сказал глава Кисловодска.