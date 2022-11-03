Универсальный зал "Саранск Арена" передан мордовскому университету

Здесь создадут культурные центры иностранных студентов, молодежный студенческий медиацентр республики и размесят молодежные студенческие организации

ТАСС, 3 ноября. Многофункциональный спортивный зал "Саранск Арена" передан Мордовскому государственному университету имени Н. П. Огарева. Здесь создадут культурные центры иностранных студентов, молодежный студенческий медиацентр республики и размесят молодежные студенческие организации университета, написал в Telegram-канале ректор университета Дмитрий Глушко.

"Саранск Арена" передан МГУ им. Н. П. Огарева. Был проделан огромный объем работы по подготовке передачи объекта из республиканской собственности в федеральную. Ледовая арена, тренажерные залы, зал художественной гимнастики будут доступны для ежедневных занятий спортом наших студентов и работников университета. Нам предстоит создать студенческую хоккейную команду, организовать тренировки по фигурному катанию. В "Саранск Арену" переедут различные молодежные студенческие организации университета, здесь будут создаваться культурные центры иностранных студентов, здесь же будет создан молодежный студенческий медиацентр республики, будет размещен волонтерский центр университета", - написал Глушко.

По его словам, в "Саранск Арене" будут проходить праздники для университета, города и республики. Как ранее сообщал министр спорта и молодежной политики Мордовии Александр Савилов, на арене в этом году провели ряд больших мероприятий, связанных с ледовыми видами спорта. В частности, "Саранск Арена" стала площадкой для проведения "Тинькофф Кубка Первого канала по фигурному катанию", который состоялся 25-27 марта в городе Саранске.

"Саранск Арена" - это универсальный зал, который может быть ледовой ареной, волейбольной, баскетбольной или концертной площадкой, местом проведения спортивных соревнований, конференций, форумов и массовых мероприятий. Она была заложена в 2011 году и построена в 2021 году. По данным правительства республики, в 2018 году Мордовии из федерального бюджета на строительство универсального зала в Саранске была выделена субсидия в 580 млн рублей. Общая площадь застройки составляет 15 тыс. кв. метров. Вместимость арены составляет примерно 7 800 зрителей.