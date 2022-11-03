Родным погибшего в ходе СВО офицера из Калининграда вручили Звезду Героя

Старший лейтенант Валерий Паламарчук погиб во время боя в районе села Граково

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Медаль "Золотая Звезда" передали в Калининграде родным старшего лейтенанта Валерия Паламарчука, погибшего в бою с противником специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и командующий Балтийским флотом Виктор Лиина передали семье офицера высшую государственную награду "Герой России", которой танкист удостоен посмертно. Встреча с родственниками Валерия Паламарчука прошла в четверг в Доме офицеров", - говорится в сообщении.

Старший лейтенант Валерий Паламарчук родился 4 января 1985 года. Проходил службу в 11-м танковом полку в должности командира танкового взвода. С марта 2022 года в составе роты был направлен для выполнения боевых задач 7 отдельного мотострелкового полка в рамках специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР.

Офицер-танкист выполнял задачи командира взвода в составе танковой роты по подавлению позиций противника и занимал оборону на наиболее опасном участке, где вражеские войска неоднократно предпринимали попытки наступления с тяжелобронированной техникой. В марте 2022 года после гибели командира танковой роты старшего лейтенанта Олега Кошелева принял командования на себя.

9 августа на территории Харьковской области в селе Граково противник предпринял наступательные действия. С шести утра шел бой с превосходящими силами со стороны Украины, в результате которого экипаж под командованием старшего лейтенанта уничтожил три танка противника, БМП и около 30 единиц пехоты. Противник отступил, но около 12 часов дня перегруппировался и вновь предпринял попытку к наступлению. В результате умелого руководства командира роты врагам не удалось вклиниться в оборону наших подразделений. Для корректировки огня Валерий Паламарчук вылез из танка. В этот момент рядом разорвался артиллерийский снаряд противника, старший лейтенант получил тяжелое ранение, был доставлен в госпиталь, где скончался несмотря на все усилия медицинских работников.

"За умелые и смелые действия, выдающиеся заслуги перед Отечеством старший лейтенант Валерий Паламарчук награжден высшей государственной наградой "Герой России" (посмертно)", - говорится в сообщении пресс-службы.